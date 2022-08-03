Бывшего посла Ватикана в Туркменистане обвиняют в сексуальном насилии, совершенном более 30 лет назад

CentralAsia (TM) - В США мужчина обвинил викарного (вспомогательного) епископа Католической церкви в Детройте и бывшего посла Апостольской Нунциатуры (Ватикана) в Туркменистане (одновременно он представлял Ватикан в Турции и Азербайджане) Пола Фитцпатрика Рассела в сексуальном насилии, которое, по словам предполагаемой жертвы, он совершил более 30 лет назад. Об этом передает «Хроника Туркменистана», ссылаясь на The Detroit News.

Пострадавшему, имя которого не называется, сейчас более 40 лет. Он обвиняет Рассела в 25 случаях насилия в 1989-90 годах, когда жертве было 12 лет.

В иске говорится, что мужчина получил серьезные и необратимые травмы и в настоящее время продолжает страдать от психологического заболевания, которое негативно влияет на все аспекты его жизни.

В свою очередь, представитель архиепархии Детройта, сообщил изданию, что Рассел «шокирован и опечален выдвинутыми против него обвинениями и заявляет, что его совесть совершенно чиста. Он молится за всех, кто когда-либо подвергались насилию со стороны представителя духовенства».

Пол Фитцпатрик Рассел являлся полномочным представителем Папы Римского в Туркменистане с марта 2016 по февраль 2022 года. Ранее он был послом Ватикана в Анкаре (Турция).

На данный момент Апостольскую Нунциатуру в Туркменистане представляет атташе по делам культуры Мадей Анджей. В декабре 2020 года президент Гурбангулы Бердымухамедов среди прочих в честь 25-летия нейтралитета наградил его юбилейной медалью «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna».