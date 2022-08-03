Документы проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» подпишут на саммите ШОС в сентябре

CentralAsia (UZ) - На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан), планируется подписание трехстороннего документа по проекту строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Об этом 2 августа во время своего выступления на первом заседании диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» в Ташкенте заявил и. о. министра иностранных дел Республики Узбекистана (РУз) Владимир Норов.

Как сообщается на официальном сайте МИД РУз, он отметил, что сейчас идет активная работа «над разработкой технико-экономического обоснования проекта». При этом он добавил, что «соединение железнодорожного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» с транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу».

Напомним, ранее с инициативой подписать соответствующий документ по проекту железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на саммите ШОС выступил президент КР Садыр Жапаров. В ходе своей встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, он подчеркнул, что строительство этой ветки является для Бишкека важным национальным проектом. В ответ глава китайского МИД сказал, что КНР готова «изучить возможности заключить трехсторонний документ по этому проекту на предстоящем саммите в сентябре в Самарканде».

Ранее Садыр Жапаров заявлял, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году, а завершится через три-четыре года. До этого же глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров сообщал, что старт строительства планируется на осень 2022 года. А глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что приступить к строительству железной дороги планируется «в ближайшее время».

Инициатива о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан была озвучена еще в начале 2000-х, но реализация проекта стопорилась все эти годы.