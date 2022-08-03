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Узбекистан предложил провести в Бухаре первый региональный туристический Форум ШОС

CentralAsia (UZ) -  Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли РУз Жамшид Ходжаев в своем выступлении на Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил провести первый региональный туристический Форум ШОС в 2023 году в Узбекистане, сообщает ИА «Дунё».

«Имеется огромный потенциал для наращивания партнёрства в туристической сфере между нашими странами. У государств организации множество уникальных памятников истории и культуры, природы и архитектуры, - сказал Жамшид Ходжаев. - Мы можем активно развивать экологический, оздоровительный, а также паломнический туризм. И здесь также ведущую роль должны играть именно регионы, предлагая гражданам современные и интересные туристические направления, и продукты».

В этой связи предлагаем запустить ежегодный региональный туристический Форум ШОС, на площадке которого руководство и представители наших туристических министерств и ведомств, крупных частных компаний и объединений смогут вместе прорабатывать новые совместные инициативы в условиях текущих реалий и с соблюдением всех необходимых эпидемиологических процедур.

Первый такой Форум предлагается провести в марте 2023 года в городе Бухаре.

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