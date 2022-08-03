Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прилетел в Алматы. Фото

Тедрос Адханом Гебрейесус

CentralAsia (KZ) - Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прилетел в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Как оказалось, в Алматы он находится с неофициальным визитом. Известно, что в Казахстане у него живут сваты.

Тедрос Адханом Гебрейесус сегодня посетил ведущий медицинский вуз Казахстана - Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ) имени С. Д. Асфендиярова.

По информации пресс-службы КазНМУ имени Асфендиярова, в медвузе главу ВОЗ встретила министр здравоохранения Ажар Гиният. Гендиректор ВОЗ оставил памятную запись в книге почетных гостей вуза. В зале славы имени академика Шарманова Тедрос Гебрейесус встретился с корифеями казахстанской науки и медицины - профессорами КазНМУ, ответил на волнующие вопросы по поводу развития эпидемиологической ситуации в мире.

«Сегодня в Казахстане реализуется очень много мер по развитию первичной медико-санитарной помощи, качественное здравоохранение доступно для всех граждан нашей страны, это национальный проект «Здоровье нации» до 2025 года. Все ключевые направления этого национального проекта согласуются с приоритетами основных стратегических документов Всемирной организации здравоохранения на глобальном и региональном уровне. Ярким примером сотрудничества с ВОЗ является открытие в марте текущего года демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы в Алматинской области. Хочется еще раз поблагодарить лично генерального директора ВОЗ господина Тедроса за поддержку в реализации инициатив Казахстана, включая продвижение декларации Астаны по ПМСП на международном уровне, а также демонстрационной площадки ВОЗ и нашего опыта как лучшей практики во всем мире», - отметила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

Ректор КазНМУ Марат Шоранов также поблагодарил главу ВОЗ за оказанное внимание и визит в ведущий медицинский университет Казахстана.

«Прошу принять наши поздравления с избранием вас на второй срок в качестве генерального директора ВОЗ. Вы всегда поддерживали государства-участники и направляли деятельность ВОЗ в эти быстро меняющиеся времена. С первых дней пандемии ВОЗ оказывала поддержку странам-участницам, в том числе техническую. Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев высоко ценит вашу помощь Казахстану во время пандемии, о чем он говорил во время последней онлайн-встречи с вами в 2021 году и в своих выступлениях на Ассамблее ВОЗ. В те времена я работал вице-министром здравоохранения, прошу принять мою благодарность в ваш адрес и вашей команды», - подчеркнул ректор КазНМУ.

По информации пресс-службы медвуза, ранее глава ВОЗ встретился с акимом города Ерболатом Досаевым.

Ранее, что глава ВОЗ имеет родственные связи с известным казахским айтыскером Журсином Ерманом. Внучка Ермана вышла замуж за сына Тедроса Адханома Гебрейесуса. Пара воспитывает двоих детей.

Congratulations Zhursin Yerman Kuda!

Құтты болсын, Жүрсін Ерман Құда! pic.twitter.com/nl0Jn2fWy6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 4, 2021

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