экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Алматы в Узбекистан возвращены 10 граждан, оказавшихся в трудовом рабстве
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (UZ) -  В Генеральное консульство РУз обратились трое граждан Узбекистана с просьбой оказать помощь в вызволении 10 соотечественников, насильно удерживаемых с целью трудовой эксплуатации, сообщает ИА «Дунё».

Заявители сообщили, что группа местных жителей, угрожая расправой, удерживали их в частном доме, отобрав их личные вещи и мобильные телефоны.

Сотрудниками Генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов города Алматы осуществлен выезд по месту нахождения граждан Узбекистана, после чего граждане доставлены в Управление полиции Бостандыкского района.

В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело, по статье 389 Уголовного кодекса Казахстана.

Совместно с Общественным фондом «Родник» граждане были размещены в хостел с обеспечением 3-разового питания.

После проведений следственных мероприятий и возвращении гражданам Узбекистана их национальных паспортов и личных вещей все граждане 1 августа были сопровождены до автовокзала на маршрутный рейс Алматы-Ташкент.

Сообщается, что граждане благополучно добрались до Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Главы МИД Узбекистана и Турции обсудили в Ташкенте региональные вопросы 
  • Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
  • Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до 10 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com