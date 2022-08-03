Из Алматы в Узбекистан возвращены 10 граждан, оказавшихся в трудовом рабстве

- Узбекистан, общество
- 20:30, 03 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Генеральное консульство РУз обратились трое граждан Узбекистана с просьбой оказать помощь в вызволении 10 соотечественников, насильно удерживаемых с целью трудовой эксплуатации, сообщает ИА «Дунё».
Заявители сообщили, что группа местных жителей, угрожая расправой, удерживали их в частном доме, отобрав их личные вещи и мобильные телефоны.
Сотрудниками Генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов города Алматы осуществлен выезд по месту нахождения граждан Узбекистана, после чего граждане доставлены в Управление полиции Бостандыкского района.
В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело, по статье 389 Уголовного кодекса Казахстана.
Совместно с Общественным фондом «Родник» граждане были размещены в хостел с обеспечением 3-разового питания.
После проведений следственных мероприятий и возвращении гражданам Узбекистана их национальных паспортов и личных вещей все граждане 1 августа были сопровождены до автовокзала на маршрутный рейс Алматы-Ташкент.
Сообщается, что граждане благополучно добрались до Узбекистана.