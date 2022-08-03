Азербайджан потребовал «полной демилитаризации» Нагорного Карабаха

- Азия и мир, общество
- 22:26, 03 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Баку требует демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы, сообщается в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.
«Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы», — говорится в сообщении.
До этого МО Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные силы якобы нарушили режим перемирия в Карабахе. Там обвинили армянскую сторону в совершении диверсионного акта против азербайджанских военных на территории, где размещаются российские миротворческие силы.