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Азербайджан потребовал «полной демилитаризации» Нагорного Карабаха

CentralAsia (CA) -  Баку требует демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы, сообщается в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

«Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы», — говорится в сообщении.

До этого МО Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные силы якобы нарушили режим перемирия в Карабахе. Там обвинили армянскую сторону в совершении диверсионного акта против азербайджанских военных на территории, где размещаются российские миротворческие силы.

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