В Италии арестовано имущество архитектора «дворца» под Геленджиком

CentralAsia (CA) - В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком, сообщили La Stampa и La Repubblica.

Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 годы.

Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La Repubblica.

Адвокаты Чирилло еще в феврале заявили, что бизнесмен может представить документы и свидетельские показания, которые подтвердят, что его доход был получен за пределами Италии и, соответственно, не должен был облагаться ее налогами. «Я удивлен, что мне пришлось столкнуться с такой проблемой после того, как я прожил более 20 лет в России», — заявил Чирилло изданию Giornale di Brescia. Он тогда отметил, что сотрудничает с властями и продолжит это делать, пока его позиция «не будет полностью разъяснена».

Чирилло стал известен в России после того, как агентство Reuters в 2014 году сообщило, что он предполагаемый архитектор курортного комплекса под Геленджиком. В том же году президент России Владимир Путин дал ему российское гражданство.

Курортный комплекс, о котором идет речь, оппозиционер Алексей Навальный, ныне отбывающий наказание в колонии, называл «дворцом Путина». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил и сам Путин.