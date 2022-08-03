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В Узбекистане экзамены в вузы стартуют 8 августа

CentralAsia (UZ) -  В 2022 году в Узбекистане тестирование абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, начнется 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра тестирования РУз.

Тестирование будет проводиться в две смены: с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 20:00.

Экзамены пройдут на открытых стадионах и в скверах, продлятся от 10 до 13 дней и закончатся до 20 августа.

С 4 августа абитуриентам будут выдавать пропуска для прохождения тестовых испытаний.

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