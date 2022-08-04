В Узбекистане сотрудница нефтеперерабатывающего завода облила себя бензином и подожгла

- Узбекистан, происшествия
- 9:18, 04 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 2 августа на территории Ферганского нефтеперерабатывающего завода одна из сотрудниц вылила на себя бензин и подожгла. Об этом сообщает прокуратура Ферганской области.
По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаета Шамсутдинова, по данному факту прокуратура города Ферганы проводит расследование.
Как сообщает издание «Даре», 47-летняя женщина пошла на это из-за потери работы. Отмечается, что в тот день у нее отобрали пропуск для входа на завод.
В материале подчеркивается, что когда женщина начала гореть, ей никто не смог помочь. У входа на завод не было огнетушителя.
В результате инцидента женщина получила тяжелые ожоги.
По информации Генеральной прокуратуры, по данному факту проводится доследственная проверка.
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