КНДР отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием

CentralAsia (CA) - Корейская народно-демократическая республика (КНДР) давно вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на законных основаниях и обладает правом на самооборону. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении постпредства КНДР при ООН.

«КНДР вышла из ДНЯО через легитимную процедуру в рамках соответствующей статьи договора. Соответственно, никто не имеет права или основания обвинять КНДР, обладающую ядерным оружием страну и не являющуюся государством - участником ДНЯО, в реализации права на самооборону», - поясняется в тексте.

Тем самым постоянное представительство КНДР при ООН ответило на обвинения в адрес страны по поводу обладания ядерным оружием, прозвучавшие на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Северокорейские дипломаты не стали оправдываться за наличие в стране такого вида оружия, отметив, что поскольку государство не является участником ДНЯО, никто не в праве обвинять Пхеньян в том, что он реализует своё право на самооборону.

«Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону», — говорится в сообщении.