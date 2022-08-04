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В Казахстане за сутки выявили 2792 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 847;

в городе Алматы – 435;

в Карагандинской области – 361;

в ЗКО – 134;

в Акмолинской области – 123;

в Жетысуской области — 122;

в Павлодарской области – 99;

в Костанайской области – 87;

в Актюбинской области – 70;

в Атырауской области – 63;

в Улытауской области — 62;

в Жамбылской области – 59;

в Алматинской области – 57;

в СКО – 53;

в Абайской области - 43;

в Кызылординской области – 42;

в городе Шымкент – 41;

в Мангистауской области – 41;

в ВКО – 36;

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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