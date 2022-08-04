В Казахстане за сутки выявили 2792 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 847;
в городе Алматы – 435;
в Карагандинской области – 361;
в ЗКО – 134;
в Акмолинской области – 123;
в Жетысуской области — 122;
в Павлодарской области – 99;
в Костанайской области – 87;
в Актюбинской области – 70;
в Атырауской области – 63;
в Улытауской области — 62;
в Жамбылской области – 59;
в Алматинской области – 57;
в СКО – 53;
в Абайской области - 43;
в Кызылординской области – 42;
в городе Шымкент – 41;
в Мангистауской области – 41;
в ВКО – 36;
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.
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