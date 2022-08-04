Один из командиров талибов заявил, что они cпособны захватить Таджикистан за неделю, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Один из высокопоставленных командиров радикального движения «Талибан» заявил, что если Душанбе не прекратит вмешательство во внутренние дела Афганистана, то талибы могут захватить Таджикистан за неделю.

Афганская газета «Хашт-е собх» ("8 утра") 2 августа со ссылкой на свои источники написала, что такое заявление сделал заместитель командира корпуса талибов «Омари» мулла Мохаммад Джан Хамза (известный как «Мулла Джан») в Тахоре в присутствии одного из министров правительства «Талибана». Афганская провинция Тахор граничит с Хатлонской областью Таджикистана.

«Мулла Джан», паштун по национальности, предупредил, что «если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а Россия не будет стоять за спиной Таджикистана, то талибы захватят эту страну "в течение недели", - сообщает издание.

Сообщается, что мулла Мохаммад Джан Хамза сыграл важную роль в захвате талибами афганской провинции Тахор.

Реакции Душанбе на заявление командира талибов не последовало. Власти Таджикистана до сих пор не признали власть талибов в Афганистане и между Душанбе и Кабулом нет дипломатических отношений.

«Мулла Джан» не первый высокопоставленный представитель талибов, которые предупреждают власти Таджикистан не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

6 мая Гульбеддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, перед пятничной молитвой в Кабуле раскритиковал Таджикистан за поддержку Национального фронта сопротивления в Панджшере. Его выступление было связано с атаками сил сопротивления в Андарабе и Панджшере, в результате которых талибам был нанесен сокрушительный удар.

Хикматияр обратился к таджикским властям с предупреждением не предоставлять свою территорию для убежища сил сопротивления. По его словам, Таджикистан предоставил базу для поддерживаемого США Фронта национального сопротивления в Фархоре. Он сказал, что аналогичным образом Афганистан предоставит убежище политической оппозиции Таджикистана.

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