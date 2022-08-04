Amnesty: «удушающие репрессии» талибов уничтожают жизни афганских женщин

CentralAsia (CA) - Amnesty International в своем отчете о расследовании от 27 июля заявила, что талибы «уничтожили» права женщин и девочек с того момента, когда почти год назад захватили страну, и призвали мир срочно потребовать от исламистской группировки уважения прав всех афганцев, пишет Voanews.

«В течение года после захвата Афганистана драконовская политика группировки лишает

миллионы женщин и девочек возможности вести безопасную, свободную и полноценную жизнь», — говорится в отчете под названием «Смерть в замедленной съемке: женщины и девочки и правило талибов».

Талибы захватили почти всю страну, включая столицу Кабул, в августе 2021 года, когда правительство, поддерживаемое Западом, рухнуло, а все международные силы во главе с Соединенными Штатами покинули страну после почти 20 лет войны с исламистской группировкой. Талибы пообещали защищать права всех афганцев. Но с тех пор исламистские правители запретили девочкам посещать школу, начиная с седьмого класса, обязали женщин носить маски в общественных местах и сказали женщинам, работающим в государственном секторе, оставаться дома, за исключением тех, кто работает в министерствах образования, здоровья и некоторых других ведомствах.

Исследование Amnesty показало, что женщины, которые мирно протестовали против ограничений и политики, якобы подвергались преследованиям, угрозам, арестам, насильственному исчезновению, произвольным задержаниям и пыткам. «В совокупности эта политика образует систему репрессий, которая дискриминирует женщин и девочек почти во всех аспектах их жизни. Каждая повседневная деталь контролируется и строго ограничивается», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

«Удушающие репрессии против женского населения Афганистана усиливаются день ото дня. Международное сообщество должно срочно потребовать, чтобы талибы уважали и защищали права женщин и девочек», — заявила она. Наблюдательная группа отметила, что ее исследователи посетили страну в марте в рамках девятимесячного расследования, в ходе которого они опросили более 100 женщин и девочек в возрасте от 14 до 74 лет по всему Афганистану.

«Нас били в грудь и между ног. Они сделали это с нами, чтобы мы не могли показать миру… Это происходило каждый раз, когда мы выходили на улицу: нас оскорбляли — физически, словесно и эмоционально», — цитируется в докладе одна из протестующих женщин, рассказанная Amnesty International.

В отчете говорится, что количество детских, ранних и принудительных браков в Афганистане резко возросло после прихода к власти талибов, что объясняется ухудшением экономических и гуманитарных условий, а также отсутствием образования и работы у женщин.

Власти «Талибана» не сразу прокомментировали выводы Amnesty, но они последовательно отвергают как беспочвенную пропаганду такие обвинения, выдвинутые правозащитными группами и иностранными правительствами. Переговоры между США и талибами Amnesty International опубликовала свои выводы в день, когда США и талибы должны были провести новый раунд переговоров в соседнем Узбекистане. Официальные лица США заявили, что диалог направлен на решение экономических проблем, стоящих перед народом Афганистана.

Специальный посланник США в этой южноазиатской стране Томас Уэст, написал во вторник в Твиттере, что его «межведомственная» команда «продолжит прагматичное взаимодействие с талибами и афганскими технократами по вопросам макроэкономической стабильности».

Встреча США и талибов в среду состоялась через день после того, как Уэст и специальный посланник США по афганским женщинам, девочкам и правам человека Рина Амири приняли участие в международной конференции в Ташкенте, посвященной экономическим проблемам, с которыми сталкивается Афганистан. Однако Амири заявила, что не присоединится к делегации США на переговорах с талибами в Ташкенте, очевидно, в знак протеста против жестокого обращения группировки с женщинами. Она также отказалась присутствовать на встрече с талибами в прошлом месяце в Катаре и позже объяснила причину в твиттере.

«Я готова вмешаться, когда талибы будут готовы работать над конкретными шагами по восстановлению прав афганцев, в том числе женщин, девочек и групп риска. Правительство США солидарно призывает талибов уважать права человека всех афганцев», — сказала Амири.

Международное сообщество пообещало рассмотреть требование талибов о предоставлении им дипломатического признания только после того, как исламистские правители.