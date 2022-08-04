Глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР

Ван И

CentralAsia (CA) - Игнорируя заявления Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на китайский Тайвань. Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая, злонамеренно посягают на суверенитет Китая и откровенно участвуют в политических провокациях, что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали «нарушителями спокойствия» в китайско-американских отношениях и что Соединенные Штаты стали «крупнейшим разрушителем» мира по обе стороны Тайваньского пролива и региональной стабильности.

США не следует и мечтать о том, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая. Тайвань - это часть Китая. Полное воссоединение Китая - это тенденция времени и историческая неизбежность. «Мы не оставим места силам «независимости Тайваня» и внешнему вмешательству», - отметил Ван И.

Как бы Соединенные Штаты ни поддерживали и ни потворствовали силам «независимости Тайваня», все это будет напрасно. США лишь оставят в анналах истории еще более уродливые свидетельства грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Тайваньский вопрос возник, когда страна была слабой и находилась в хаосе, и, несомненно, закончится национальным возрождением.

Соединенным Штатам не следует и мечтать о том, чтобы подорвать развитие и возрождение Китая. Китай нашел правильный путь развития в соответствии со своими собственными национальными условиями, и под руководством Коммунистической партии Китая (КПК)1,4 млрд китайцев идут по пути модернизации в китайском стиле.

«Мы ставим развитие нашей страны и нации в основу наших собственных сил и готовы мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами. Но мы никогда не позволим какой-либо стране подорвать стабильность и развитие Китая», - заявил Ван И, добавив, что провокации, связанные с тайваньским вопросом, в попытке задержать развитие Китая и подорвать мирный подъем Китая будут совершенно бесполезными и, несомненно, приведут к полному провалу.

По его словам, Соединенным Штатам не следует мечтать о геополитических играх и манипуляциях. Стремление к миру, стабильности, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству является общим стремлением стран региона.

Включение США тайваньского вопроса в региональную стратегию, которое нагнетает напряженность и разжигает конфронтацию, противоречит тенденции регионального развития и идет вразрез с ожиданиями людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это очень опасно и глупо.

Принцип одного Китая стал основной нормой, регулирующей международные отношения, и неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны, сказал китайский дипломат.

«Что должны сделать Соединенные Штаты, так это немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для дестабилизации АТР», -- отметил он.

Соединенным Штатам не следует мечтать о том, чтобы по своему желанию искажать факты. Американская сторона утверждала, что Китай нагнетает ситуацию, но факты таковы, что Соединенные Штаты первыми спровоцировали Китай по тайваньскому вопросу и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая.

Американская сторона утверждала, что существует прецедент визита на Тайвань спикера Палаты представителей США. Однако правда заключается в том, что прошлые ошибки не могут быть использованы в качестве оправдания для их повторения сегодня.

Американская сторона заявила, что не может сдерживать Конгресс из-за разделения властей. Но основная норма международного права заключается в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои международные обязательства, а ключевые политики не должны вести себя неподобающе.

США также утверждали, что стремление Китая к воссоединению представляет собой «угрозу» Тайваню, но логика заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. То, что Китай поддерживает свою территориальную целостность и выступает против сецессии, - законно и обоснованно.

«Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является ключевой стабилизирующей силой для мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а три совместных китайско-американских коммюнике являются настоящими «ограждениями» для мирного сосуществования КНР и США», - заявил Ван И.

Цепляться за Соединенные Штаты в стремлении к «независимости» - это тупик, а попытки использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, добавил он.

Перед лицом великого дела национального объединения китайский народ полон мужества, чтобы не поддаваться заблуждениям и не бояться сил зла, не поддаваться запугиванию или подавлению, а также полон решимости, чтобы объединиться как единое целое и решительно защищать государственный суверенитет и национальное достоинство, заключил Ван И.