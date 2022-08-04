В Казахстане за сутки выявили 2792 случая COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а вчера был 2 661 заболевший, передает оперативный штаб.
Статистика по регионам:
в Нур-Султане – 847;
в Алматы – 435;
в Карагандинской области – 361;
в Западно-Казахстанской области – 134;
в Акмолинской области – 123;
в Жетысуской области — 122;
в Павлодарской области – 99;
в Костанайской области – 87;
в Актюбинской области – 70;
в Атырауской области – 63;
в Улытауской области — 62;
в Жамбылской области – 59;
в Алматинской области – 57;
в Северо-Казахстанской области – 53;
в Абайской области - 43;
в Кызылординской области – 42;
в Мангистауской области – 41;
в Шымкенте – 41;
в Восточно-Казахстанской области – 36;
в Туркестанской области – 17.