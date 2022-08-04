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В Казахстане за сутки выявили 2792 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а вчера был 2 661 заболевший, передает оперативный штаб.

Статистика по регионам:

в Нур-Султане – 847;

в Алматы – 435;

в Карагандинской области – 361;

в Западно-Казахстанской области – 134;

в Акмолинской области – 123;

в Жетысуской области — 122;

в Павлодарской области – 99;

в Костанайской области – 87;

в Актюбинской области – 70;

в Атырауской области – 63;

в Улытауской области — 62;

в Жамбылской области – 59;

в Алматинской области – 57;

в Северо-Казахстанской области – 53;

в Абайской области - 43;

в Кызылординской области – 42;

в Мангистауской области – 41;

в Шымкенте – 41;

в Восточно-Казахстанской области – 36;

в Туркестанской области – 17.

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