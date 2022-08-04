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В Узбекистане выявили 37 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 3 августа выявили 37 человек с коронавирусом, и около 60 человек продолжают лечение, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 3 августа общее количество случаев коронавируса в Узбекистане с начала пандемии составляет 243 232.

Число выздоровевших в общей сложности составило 240 478 (+58), а уровень выздоровления - 99%.

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