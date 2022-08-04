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Туркменистан примет участие в форуме инспекторов труда стран Центральной Азии и России

CentralAsia (TM) -  Эксперты из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России примут участие в Первом форуме государственных инспекторов труда, организованного Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан при поддержке ПРООН.

Одной из главных задач форума является укрепление взаимодействия в регионе Центральной Азии и России по разработке и реализации политики в области государственного надзора в сфере труда, повышения уровня знаний, эффективности и результативности деятельности инспекторов труда посредством проведения тренингов и обмена опытом.

В рамках форума представители государственных инспекций труда стран-участниц обсудят вопросы, касающиеся принципов Международной организации труда, миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства.

Также будут проведены тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост государственного инспектора по труду, навыки управления эмоциональным состоянием и многое другое.

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