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СМИ: Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Видео

CentralAsia (CA) -  Техника иранской армии перебрасывается ближе к границе с Азербайджаном на фоне роста напряжённости в Нагорном Карабахе. Кадры показал иранский Telegram-канале Sepah Pasdaran.

Официального подтверждения этой информации нет.

На кадрах можно заметить, что военную технику – танки и самоходные артиллерийские установки - перевозят на грузовиках. Куда именно происходит переброска не указано. Кадры сняты на фоне закатного солнца.

В марте 2022 года Корпус стражей исламской революции предупредил, что не потерпит изменения границ соседних государств, поэтому «любое военное вторжение в Армению столкнется с реакцией Вооруженных сил Ирана». Иран и Азербайджан имеют общую границу в 400 километров.

В среду, 3 августа, Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

После этого в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.

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  • СМИ: Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Видео


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