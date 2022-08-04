МИД Казахстана озвучил позицию страны по ситуации вокруг Тайваня

Здание МИД РК

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал комментарий NUR.KZ относительно позиции Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.

«Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», – сообщил официальный представитель МИД.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1971 года.

«Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с Правительством КНР», – добавил Айбек Смадияров.

Ранее, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань. За полетом третьего лица в правительстве США в Тайбэй следили почти три миллиона пользователей.

В Тайбэе Пелоси встретилась с официальными лицами Тайваня, включая лидера Цай Инвэнь. Между тем председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Пелоси «еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов».

Накануне китайское правительство пригрозило Тайваню принятием «долгосрочных и жестких» мер из-за визита Пелоси.

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