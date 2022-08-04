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Узбекистан поддерживает территориальную целостность Китая, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) -  МИД Республики Узбекистан 4 августа прокомментировало ситуацию вокруг Тайваня.

В связи с развитием ситуации вокруг Тайваня МИД Республики Узбекистан выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряжённости.

«Узбекистан последовательно поддерживает политику «одного Китая», суверенитет, территориальную целостность этой страны, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права», - отмечается в сообщении МИДа.

Ранее, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань. За полетом третьего лица в правительстве США в Тайбэй следили почти три миллиона пользователей.

В Тайбэе Пелоси встретилась с официальными лицами Тайваня, включая лидера Цай Инвэнь. Между тем председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Пелоси «еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов».

Накануне китайское правительство пригрозило Тайваню принятием «долгосрочных и жестких» мер из-за визита Пелоси.

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