В Туркменистане готовятся к обезьяньей оспе

CentralAsia (TM) - В Туркменистане принимают меры противодействия распространению обезьяньей оспы. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности предписало создать в кожно-венерологических диспансерах карантинные отделения для изоляции больных с симптомами инфекционной болезни, передает «Хроника Туркменистана».

Также отдельные зоны выделят в карантинных лагерях, где сейчас содержатся прибывающие из зарубежных стран.

Как сообщалось ранее, в конце июля Россия отправила в Туркменистан тесты для выявления оспы обезьян. Стороны договорились о передаче тестов во время визита президента Сердара Бердымухамедова в Москву 10-11 июня.

Из-за нехватки медперсонала обсуждается возможность отправки на практику в инфекционные отделения больниц и кожвендиспансеры выпускников медуниверситета.

Врачам поручили строго следить за пациентами с симптомами обезьяньей оспы. Например, на прошлой неделе в городе Байрамали девушка (ее личные данные редакции ХТ известны) обратилась в местный кожвендиспансер за рекомендациями о том, как избавиться от прыщей. Очевидно, это были подростковые прыщи, но дежурный врач перестраховался и поместил ее в изолированную палату. Не дожидаясь результатов анализов, в диагнозе он указал «подозрение на обезьянью оспу».

Только через несколько дней, когда результаты анализов крови, мочи, мазков изо рта и носа показали отсутствие коронавируса и обезьяньей оспы, девушку отпустили домой. Выяснилось, что пока она была в больнице, медики взяли анализы у всей ее семьи. Результаты тоже оказались отрицательными.

Вместе с тем, как отмечают журналисты ХТ, полицейские вновь усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в магазинах. Ранее, после того как 1 июня власти отменили обязательное ношение масок на улицах, полицейские часто не обращали внимание на наличие у людей масок.

Кроме того, первоклассники обязаны будут предоставить справку об отсутствии у них COVID-19, перед тем как пойти в школу в сентябре.