Армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Видео

CentralAsia (CA) - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами. Они пройдут в шести акваториях вокруг Тайваня, передает CGTN (Центральное телевидение Китая).

Учения начались в 12:00 по местному времени и продлятся до 7 августа.

НОАК анонсировала текущие учения 2 августа — в день приезда на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который вызвал недовольство у китайских властей и обострил китайско-американские отношения. Пелоси в сопровождении американской делегации прилетела на остров в рамках азиатского турне. В ближайшее время она также посетит Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею.

На фоне учений власти Китая ограничили полеты на Тайвань. Запрет касается шести зон вокруг острова. Кроме того, Китай приостановил поставки песка на Тайвань и запретил часть импорта тайваньской продукции.

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF