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Армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Видео
Предыстория: КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

CentralAsia (CA) -  Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами. Они пройдут в шести акваториях вокруг Тайваня, передает CGTN (Центральное телевидение Китая).

Учения начались в 12:00 по местному времени и продлятся до 7 августа.

НОАК анонсировала текущие учения 2 августа — в день приезда на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который вызвал недовольство у китайских властей и обострил китайско-американские отношения. Пелоси в сопровождении американской делегации прилетела на остров в рамках азиатского турне. В ближайшее время она также посетит Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею.

На фоне учений власти Китая ограничили полеты на Тайвань. Запрет касается шести зон вокруг острова. Кроме того, Китай приостановил поставки песка на Тайвань и запретил часть импорта тайваньской продукции.

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