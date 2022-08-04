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ООН сообщила более 6,3 млн беженцев с Украины в странах Европы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий Украину покинули более 10,3 млн человек, из них более 6,3 млн выехали в европейские страны, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно этим данным, более 5,1 млн человек перебрались в Польшу, еще свыше 1,9 млн украинцев уехали в Россию, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 557 тыс.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов на Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн.

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