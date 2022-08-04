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Кремль после визита бывшего канцлера Германии Шрёдера сообщил о готовности к переговорам с Киевом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе разговора Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера обсуждалась тема дипломатического разрешения конфликта в Украине.

«Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента вновь напомнил, что условия прекращения огня были согласованы в Стамбуле российской и украинской делегациями. «После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — заявил он.

На вопрос, предлагал ли Шрёдер свои услуги в качестве посредника между Россией и Украиной, Песков ответил, что бывший канцлер такого желания не изъявлял.

В интервью телекомпании n-tv Шрёдер рассказал, что в ходе поездки в Москву встречался с Путиным и обсуждал с ним ситуацию на Украине. По его словам, начало конфликта стало «ошибкой российского правительства», а для разрешения конфликта необходимы обоюдные уступки. «В Кремле хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров», — сказал он.

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