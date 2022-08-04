В Узбекистане не соблюдающих политику прозрачности чиновников могут оштрафовать до $140

- Узбекистан, общество
- 14:48, 04 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отныне на должностных лиц, нарушающих законодательство об открытости деятельности органов государственной власти и управления в Узбекистане, будет налагаться штраф в размере от 3 до 5-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ).
Данная норма, как сообщает Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация», подписана президентом страны 3 августа и внесена в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.
Если учесть, что с 1 июня текущего года базовая расчетная величина установлена в размере 300 тысяч сумов ($27), то следовательно, если чиновники будут нарушать закон о политике открытости, они могут быть оштрафованы на сумму от 900 тысяч до 1,5 млн. сум ($82-$140).
В соответствии с документом, если будет установлено, что должностное лицо не придерживалось политики открытости, представители Антикоррупционного агентства составят в отношении него протокол об административном правонарушении.