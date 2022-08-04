Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «Вконтакте»

Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети «ВКонтакте». По словам политика, это стало проявлением информационной войны, сообщает «РИА Новости».

«Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили», - сказал он.

Медведев добавил, что компетентные службы проводят проверку после взлома.

«Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся», - добавил он.

Зампред Совбеза отметил, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, диалог выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей.

«Очевидны и нехитрые методы такой «работы» - вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а «осадочек» остался. Вот они - «истинные намерения русских». Вот их «агрессивные замыслы», - сказал он.

Медведев подчеркнул, что «мы так никогда не работали и не работаем».

«Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы - союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь», - отметил он.

Ранее, ночью 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован пост, в котором говорилось о том, что границы России «нигде не заканчиваются», а развал СССР был назван «роковой ошибкой». В посте сообщалось, что страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины», также было написано о планах присоединения Грузии, Казахстан при этом автор поста назвал «искусственным государством». Также в публикации отмечалось, что все народы бывшего Союза «снова будут жить вместе». Позже запись была удалена.