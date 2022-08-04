Россия и Украина 27 раз обменялись пленными, - Минобороны РФ

Александр Фомин

CentralAsia (CA) - Россия и Украина осуществили обмен пленными и телами погибших военнослужащих уже 27 раз, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, сообщает РБК.

«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Замглавы Минобороны РФ обвинил Киев в нарушении международного права в отношении военнопленных, утверждая, что они подвергаются пыткам, издевательствам, внесудебным расстрелам, им не оказывается медицинская помощь.

В конце июня в российском Минобороны заявили, что Москва и Киев обменяли 144 пленных военнослужащих на 144 по прямому указанию президента Владимира Путина. Все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков тогда говорил, что общее число украинских военных, попавших в плен, превышает 6 тыс. человек.

В украинском военном ведомстве уточнили, что среди пленных, которых обменяли, 95 сдавшихся в плен военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 43 бойца нацбатальона «Азов». Украинская сторона назвала обмен крупнейшим с начала военных действий. Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подтверждал сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали».