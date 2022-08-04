Самому древнему фисташковому дереву Туркменистана 800 лет

CentralAsia (TM) - Как считают ученые, самому древнему фисташковому дереву Туркменистана более 800 лет, и находится оно в ущелье Кепеле Бадхызского государственного заповедника, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Заповедник Бадхыз расположен между реками Теджен и Мургаб, и фисташковые леса в нем занимают более 20 тыс. гектаров земли. В данный момент, здесь готовятся к сбору урожая фисташек.

Возраст некоторых плодоносящих деревьев можно определить как 500-600 лет, пишет издание.

Фисташковое дерево начинает плодоносить в 15-18 лет. Каждое дерево в среднем дает от 2 до 5 кг орехов, а в некоторых случаях и до 15 кг урожая.

Фисташковые леса Туркменистана охраняются государством. В рамках правительственных программ по охране окружающей среды планируется расширение посевных площадей, отмечает агентство.

Фисташковый орех считается одним из самых полезных для человеческого организма. В нём содержится до 60% жиров, 22 - белков и 13 -углеводов. Он широко применяется в кондитерском производстве, косметологии, а также в фармацевтике.