Инфляция в России несет в себе больше рисков для макростабильности в Узбекистане, чем рост цен в Турции, - аналитики

CentralAsia (UZ) - Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности РУз (ИПМИ) проанализировали влияние инфляции в России на инфляцию в Узбекистане.

Россия является одним из основных торговых партнёров Узбекистана. Около 18% внешнего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Удорожание товаров и услуг, импортируемых из России, влияет на уровень инфляции в Узбекистане.

Как отмечается, инфляция в Узбекистане в 2021 году составила 10%, из них 0,78 п.п изменились под влиянием роста цен в России (в 2021 году инфляция в РФ - 6,7%).

Учитывая, что в отличие от Турции (по оценкам Bloomberg, девальвация турецкой лиры в 2022 прогнозируется в районе 60.4%) в текущем году ожидается не ослабление (девальвация), а укрепление рубля (с начала года курс рубля укрепился с 74.79 до 60.20 рублей за доллар), инфляция в России несет в себе больше рисков для макростабильности в Узбекистане, чем рост цен в Турции.

На фоне ограничения импорта укрепление рубля в России в 2022 году по прогнозам может составить 28,4%, а инфляция - 21,3%. В этих условиях российские товары на международных рынках могут стать дороже на 69.41% (товары из Турции - на 1,8%), вследствие чего эффект от роста цен в России для Узбекистана в 2022 году может увеличиться до 6 п.п. (при неизменности структуры и объемов импорта из России). Эти риски обусловлены и тем, что доля российского импорта в его общем объеме намного выше доли турецкого импорта (доля России – 21,4%, Турции – 6,7%.)

Помимо ускорения инфляции этот фактор может негативно повлиять на сбалансированность внешнеторгового оборота между Россией и Узбекистаном, обострив и так несбалансированный платежный баланс, что в свою очередь, создаёт дополнительное давление на устойчивость национальной валюты.

Например, в 2021 году Узбекистан импортировал из России продукты на 5,46 млрд долларов, что по курсу 2021 года равно 402,5 млрд рублей. Предполагая, что объем и структура импорта остаётся неизменной, сегодня данный импорт стоит 8 млрд долларов. При неизменности экспорта торговый баланс может ухудшиться, отмечают аналитики ИПМИ.

По итогам первого полугодия 2022 года импорт Узбекистана из России составил 2,85 млрд долларов, а объем экспорта достиг 1,22 млрд долларов (дефицит - 1,63 млрд долларов).

По прогнозам аналитиков, рост инфляции издержек в Узбекистане вследствие повышения цен в России в первую очередь коснется импортёров сырья и промежуточной продукции из России. Более того, расчеты могут быть использованы компаниями для принятия более оптимальных краткосрочных и среднесрочных решений.