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Офис Зеленского готов на переговоры с Россией только после отвода войск
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Предыстория: Кремль после визита бывшего канцлера Германии Шрёдера сообщил о готовности к переговорам с Киевом

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина согласится на переговоры только после прекращения огня со стороны России и отвода российских войск. Он написал об этом в Twitter.

«Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле. Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», — заявил он.

Подоляк таким образом ответил на заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва хочет переговоров с Киевом. При этом советник офиса украинского президента назвал Шредера «глашатаем империи и голосом при ru-царском дворе».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Однако заключать договоренность Москва будет только на своих условиях, которые обсуждались в Стамбуле.

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