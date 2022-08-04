В России выявили 17 тыс. заболевших COVID
- Азия и мир, общество
- 16:38, 04 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В России выявили 17 126 новых случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба.
Число заболевших превысило 17 тыс. человек в сутки впервые с начала апреля: 2 апреля зарегистрировали 17 949 заболевших, на следующий день — 16 828; выше этого показателя суточная заболеваемость с тех пор не поднималась.
Госпитализировано за минувшие сутки 1916 человек, на 6,0% меньше по сравнению с 3 августа. Умерли 44 человека.
Выписано из больниц 9752 человека.
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