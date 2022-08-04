В России выявили 17 тыс. заболевших COVID

CentralAsia (CA) - В России выявили 17 126 новых случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба.

Число заболевших превысило 17 тыс. человек в сутки впервые с начала апреля: 2 апреля зарегистрировали 17 949 заболевших, на следующий день — 16 828; выше этого показателя суточная заболеваемость с тех пор не поднималась.

Госпитализировано за минувшие сутки 1916 человек, на 6,0% меньше по сравнению с 3 августа. Умерли 44 человека.

Выписано из больниц 9752 человека.