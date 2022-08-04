В Узбекистане в психдиспансере пациентов уложили спать на пол (видео)

В Узбекистане в психдиспансере пациентов уложили спать на пол

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором пациенты лежат на полу в лечебном учреждении.

Выяснилось, что видео было снято 4 июля одной из сотрудниц психоневрологического диспансера №2 Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что автор видео, увидев лежащих на полу пациентов, сняла их на камеру, чтобы показать данное обстоятельство главврачу медучреждения.

«На следующий день, 5 июля, на общем собрании коллектива диспансера было принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении 4 работников, оставивших пациентов без присмотра и допустивших данную ситуацию», - говорится в сообщении межучреждения.

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