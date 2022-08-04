В Узбекистане в психдиспансере пациентов уложили спать на пол (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 16:41, 04 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором пациенты лежат на полу в лечебном учреждении.
Выяснилось, что видео было снято 4 июля одной из сотрудниц психоневрологического диспансера №2 Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана.
В областном управлении здравоохранения сообщили, что автор видео, увидев лежащих на полу пациентов, сняла их на камеру, чтобы показать данное обстоятельство главврачу медучреждения.
«На следующий день, 5 июля, на общем собрании коллектива диспансера было принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении 4 работников, оставивших пациентов без присмотра и допустивших данную ситуацию», - говорится в сообщении межучреждения.
пациенты
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