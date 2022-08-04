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Третья волна жары началась во Франции и Испании

CentralAsia (CA) -  Франция и Испания переживают третью волну жары этим летом, соседние европейские страны также страдают от высоких температур и отсутствия дождей. Об этом сообщает телеканал TF1.

Во Франции 3 августа стал одним из жарких за время метеорологических наблюдений. Так, в городе Белен-Белье (юго-запад страны) температура воздуха поднялась до +39,6 градусов. Температура в +38 градусов была зафиксирована в Тулузе (юг) и Лионе (юго-восток), +36 градусов в Страсбурге (восток) и +35 градусов в Париже.

При этом пик жары все еще прогнозируется «сместившись на восток», предупреждает «Mеtеo-France». В связи с этим в 26 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень тревоги.

Третья волна жары также затронула Испанию, где температура в отдельных регионах превысила +40 градусов. В нескольких южных провинциях термометр поднимался до отметки +43,3 градуса. По данным испанских синоптиков, в ночное время температура не опускается ниже +20 градусов в нескольких районах восточной и южной Испании, вероятно из-за высокой температуры воды.

По мнению ученых, увеличение волн тепла является прямым следствием изменения климата, когда выбросы парниковых газов увеличиваются по интенсивности, продолжительности и частоте.

Также в других странах наблюдается засушливая погода. Нидерланды объявили официально в среду «нехватку воды» из-за засухи. Страна защищена от воды системой дамб и каналов, но поскольку около трети ее территории находится ниже уровня моря, она остается особенно уязвимой к изменению климата.

В Великобритании июль стал самым засушливым с 1935 года. Несколько компаний водоснабжения объявили об ограничениях пользования водой, которые затронули миллионы людей.

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