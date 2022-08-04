ISW : Российские войска провели наземные атаки в Славянске и продолжают наступление на Бахмут (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 17:16, 04 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжают наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока.
Выводы института:
Москва, вероятно, продолжает попытки использовать свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.
Российские силы отдают приоритет лобовым атакам на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках.
Возможно, российские силы формируют ударную группу, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск на севере Херсонской области или нанести им ответный удар.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.