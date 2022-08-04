ISW : Российские войска провели наземные атаки в Славянске и продолжают наступление на Бахмут (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжают наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока.

Выводы института:

Москва, вероятно, продолжает попытки использовать свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.

Российские силы отдают приоритет лобовым атакам на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках.

Возможно, российские силы формируют ударную группу, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск на севере Херсонской области или нанести им ответный удар.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.