Близ столицы Исландии началось извержение вулкана. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 17:29, 04 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Исландии началось извержение вулкана. Вулкан проснулся на горе недалеко от столицы Рейкьявика. Это произошло после нескольких дней роста сейсмической активности в этом районе. Об этом сообщило Исландское метеорологическое управление.
Фото и прямые трансляции местных новостных агентств MBL и RUV показали, как лава и дым извергались из трещины в земле на склоне горы Фаградалсфьял. В прошлом году здесь уже произошло извержение, которое продолжалось 6 месяцев.
Bjorn Steinbekk documented the Fagradalsfjall volcano eruption during the six months in which it took place just 40 km from Iceland's capital Reykjavik.— Massimo (@Rainmaker1973) August 3, 2022
This is a bird's eye view of the crater.
[HD: https://t.co/mwybexxu8D ]pic.twitter.com/moLjAzQXt4
Был объявлен «красный код», запрещающий самолетам летать над участком. Хотя вертолеты отправили для изучения ситуации.
Полуостров Рейкьянес является вулканической и сейсмической горячей точкой. И вспышка произошла всего в 25 км от Рейкьявика и в 15 км от международного аэропорта страны.
It is beautiful. Real time here: https://t.co/qYH5EVBoOZ #eruption #fagradalsfjall #reykjanes #iceland pic.twitter.com/Vgx3fdjs7P— Salvor Kristjana (@salvor) August 3, 2022
Как сообщили в бюро местному изданию Iceland Monitor, длина трещины составляет около 100 метров.
В марте прошлого года в этом районе эффектно вспыхнули лавовые фонтаны с трещины длиной от 500 до 750 метров. Они продолжались до сентября и привлекали на место происшествия тысячи исландцев и туристов.
?? FLASH - Une fissure volcanique s’est ouverte près de #Reykjavik, en Islande, marquant le début d’une éruption du volcan #Fagradalsfjall. (AFP) #icelandvolcano pic.twitter.com/ssynhdVWRl— Mediavenir (@Mediavenir) August 3, 2022
В отличие от извержения в 2010 году покрытого льдом вулкана Эйяфьядлайёкюдль, который остановил около 100 тысяч полетов и вынудил сотни исландцев покинуть свои дома, ожидается, что это извержение не извергнет много пепла или дыма в атмосферу.
Исландия располагается между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами. И часто испытывает землетрясения и обладает высокой вулканической активностью. Поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.