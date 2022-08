Близ столицы Исландии началось извержение вулкана. Видео

CentralAsia (CA) - В Исландии началось извержение вулкана. Вулкан проснулся на горе недалеко от столицы Рейкьявика. Это произошло после нескольких дней роста сейсмической активности в этом районе. Об этом сообщило Исландское метеорологическое управление.

Фото и прямые трансляции местных новостных агентств MBL и RUV показали, как лава и дым извергались из трещины в земле на склоне горы Фаградалсфьял. В прошлом году здесь уже произошло извержение, которое продолжалось 6 месяцев.

Bjorn Steinbekk documented the Fagradalsfjall volcano eruption during the six months in which it took place just 40 km from Iceland's capital Reykjavik.



This is a bird's eye view of the crater.



[HD: https://t.co/mwybexxu8D ]pic.twitter.com/moLjAzQXt4