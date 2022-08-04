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Близ столицы Исландии началось извержение вулкана. Видео

CentralAsia (CA) -  В Исландии началось извержение вулкана. Вулкан проснулся на горе недалеко от столицы Рейкьявика. Это произошло после нескольких дней роста сейсмической активности в этом районе. Об этом сообщило Исландское метеорологическое управление.

Фото и прямые трансляции местных новостных агентств MBL и RUV показали, как лава и дым извергались из трещины в земле на склоне горы Фаградалсфьял. В прошлом году здесь уже произошло извержение, которое продолжалось 6 месяцев.

Был объявлен «красный код», запрещающий самолетам летать над участком. Хотя вертолеты отправили для изучения ситуации.

Полуостров Рейкьянес является вулканической и сейсмической горячей точкой. И вспышка произошла всего в 25 км от Рейкьявика и в 15 км от международного аэропорта страны.

Как сообщили в бюро местному изданию Iceland Monitor, длина трещины составляет около 100 метров.

В марте прошлого года в этом районе эффектно вспыхнули лавовые фонтаны с трещины длиной от 500 до 750 метров. Они продолжались до сентября и привлекали на место происшествия тысячи исландцев и туристов.

В отличие от извержения в 2010 году покрытого льдом вулкана Эйяфьядлайёкюдль, который остановил около 100 тысяч полетов и вынудил сотни исландцев покинуть свои дома, ожидается, что это извержение не извергнет много пепла или дыма в атмосферу.

Исландия располагается между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами. И часто испытывает землетрясения и обладает высокой вулканической активностью. Поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.

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