Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Харькова до 130 украинских военнослужащих

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в районе Харькова до 130 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. «Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», - отметил Конашенков.

По его словам, в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка (ДНР), «подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции».

Российскими ударами в Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники, сообщил Конашенков.

«Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», - сказал он.

По его словам, всего за сутки в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ поражено два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР), вооруженные формирования в районе поселка Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотника в районах населенных пунктов Андреевка и Дружное (ДНР), Изюм и Дмитровка Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.