Тайвань проведет военные учения в ответ на действия Китая

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CentralAsia (CA) - Враждебные действия Китая по отношению к Тайваню бросают вызов миру и международному порядку. Об этом говорится в заявлении, распространенном тайваньским МИД в четверг. В ответ на действия Пекина Тайбэй намерен провести военные учения с боевыми стрельбами.

«Что касается преднамеренной активизации Китаем различных форм военных действий против Тайваня, Министерство иностранных дел Китайской Республики (Тайвань) подчеркивает, что провокационные действия КНР бросают вызов международному порядку и нарушают мир и стабильность в регионе», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Тайваня.

В преддверии военных учений Тайбэй призвал воздушные и морские суда других стран не заходить в обозначенное воздушное пространство и акватории.

В МИД Тайваня заявили, что остров является независимой, суверенной страной и не намерен подчиняться Китаю. «Правительство Тайваня будет еще более решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность острова», — отметили в министерстве, добавив, что продолжат поддерживать тесную связь и координацию с США и другими странами-союзниками.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны, однако Пекин до сих пор считает его своей провинцией. Административный статус региона так и не был урегулирован.

4 августа КНР начала военные учения с боевыми стрельбами, их планируют провести в шести акваториях вокруг Тайваня. Учения были анонсированы 2 августа — в день приезда на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин предупреждал, что такие действия Тайбэя и Вашингтона будут иметь последствия.