МИД Таджикистана сделало заявление по ситуации вокруг Тайваня

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан внимательно следит за развитием событий в регионе, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. Позиция Республики Таджикистан по Тайваню остается неизменной, мы привержены политике «одного Китая», и наша позиция изложена во всех официальных основополагающих таджикско-китайских документах, признавая Правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай», - отмечено в заявлении МИД.

Ранее, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань. За полетом третьего лица в правительстве США в Тайбэй следили почти три миллиона пользователей.

В Тайбэе Пелоси встретилась с официальными лицами Тайваня, включая лидера Цай Инвэнь. Между тем председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Пелоси «еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов».

Накануне китайское правительство пригрозило Тайваню принятием «долгосрочных и жестких» мер из-за визита Пелоси.

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