экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На должность посла США в Туркменистане номинирована Элизабет Руд

CentralAsia (TM) -  Президент Джозеф Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркменистане, сообщает официальный сайт Белого дома.

В случае утверждения сенатом, Элизабет Руд будет представлять интересы Соединенных Штатов в Туркменистане.

Элизабет Руд является высокопоставленным кадровым дипломатом в ранге советника-посланника. В июне 2022 года дипломат приступила к обязанностям заместителя главы дипмиссии посольства США в России.

Элизабет Руд родилась в Кэри (штат Северная Каролина, США). Она имеет степень магистра Мэрилендского университета (Колледж-Парк), степень бакалавра гуманитарных наук женского колледжа Рэндольфа-Мейкона (Линчберг, штат Вирджиния) и владеет русским, французским, немецким, пушту, дари и грузинским языками.

США установили дипломатические отношения с Туркменистаном 19 февраля 1992 года.

В настоящее время дипломатическую миссию США в Туркменистане с 2019 года возглавляет посол Мэттью Стивен Климоу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане выявили 37 новых случаев коронавируса
  • Документы проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» подпишут на саммите ШОС в сентябре
  • Сборная Афганистана по футболу отправилась в Таджикистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com