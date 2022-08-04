На должность посла США в Туркменистане номинирована Элизабет Руд

CentralAsia (TM) - Президент Джозеф Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркменистане, сообщает официальный сайт Белого дома.

В случае утверждения сенатом, Элизабет Руд будет представлять интересы Соединенных Штатов в Туркменистане.

Элизабет Руд является высокопоставленным кадровым дипломатом в ранге советника-посланника. В июне 2022 года дипломат приступила к обязанностям заместителя главы дипмиссии посольства США в России.

Элизабет Руд родилась в Кэри (штат Северная Каролина, США). Она имеет степень магистра Мэрилендского университета (Колледж-Парк), степень бакалавра гуманитарных наук женского колледжа Рэндольфа-Мейкона (Линчберг, штат Вирджиния) и владеет русским, французским, немецким, пушту, дари и грузинским языками.

США установили дипломатические отношения с Туркменистаном 19 февраля 1992 года.

В настоящее время дипломатическую миссию США в Туркменистане с 2019 года возглавляет посол Мэттью Стивен Климоу.