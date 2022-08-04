экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан передислоцировал одну из погранчастей ближе к границе Афганистана

CentralAsia (TJ) -  Дислоцированную в районе Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабад) пограничную часть отвели ближе к границе с Афганистаном, на расстоянии 12 километров от таджикско-афганской границы.

Зафар Гулзода, председатель района Шамсиддин Шохин на пресс-конференции подтвердил эту информацию и заявил, что это решение позволит усилить контроль на границе между двумя странами, передает Азия Плюс.

Инфраструктура погранчасти на новом месте дислокации была сдана в эксплуатацию в мае нынешнего года. В церемонии сдачи принимал участие и президент страны Эмомали Рахмон.

«Прежнее место дислокации находилось в 20 километрах от границы, и напрямую контролировать оттуда рубежи было невозможно. Новый погранотряд расположен на месте, которое считается сложным для пограничного контроля», - сказал он.

Гулзода добавил, что обустройство погранчасти продолжается, в частности, возводится дорога, примерно 30 км которой уже проложено.

Граница между Афганистаном и Таджикистаном в районе Шамсиддин Шохин разделена рекой Пяндж и имеет 145 километров протяженности.

Между тем, накануне афганская газета "Хаште субх" («8 утра») со ссылкой на один из своих источников сообщил, что заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов "Омари" мулла Джан Мохаммад Хамза (мулла Джан) предупредил Таджикистан о том, что если республика не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то талибы захватят ее в течение недели.

Таджикистан с момента прихода к власти талибов, не имеет с ними никаких отношений и всегда выступает за создание инклюзивного правительства с соблюдением требования всех меньшинств и прав человека.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане 16-летний подросток обвиняется в убийстве собственной матери
  • В Казахстане за сутки выявили 2792 случая коронавируса
  • За сутки в Казахстане от COVID скончались 2 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com