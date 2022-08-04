Таджикистан передислоцировал одну из погранчастей ближе к границе Афганистана

CentralAsia (TJ) - Дислоцированную в районе Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабад) пограничную часть отвели ближе к границе с Афганистаном, на расстоянии 12 километров от таджикско-афганской границы.

Зафар Гулзода, председатель района Шамсиддин Шохин на пресс-конференции подтвердил эту информацию и заявил, что это решение позволит усилить контроль на границе между двумя странами, передает Азия Плюс.

Инфраструктура погранчасти на новом месте дислокации была сдана в эксплуатацию в мае нынешнего года. В церемонии сдачи принимал участие и президент страны Эмомали Рахмон.

«Прежнее место дислокации находилось в 20 километрах от границы, и напрямую контролировать оттуда рубежи было невозможно. Новый погранотряд расположен на месте, которое считается сложным для пограничного контроля», - сказал он.

Гулзода добавил, что обустройство погранчасти продолжается, в частности, возводится дорога, примерно 30 км которой уже проложено.

Граница между Афганистаном и Таджикистаном в районе Шамсиддин Шохин разделена рекой Пяндж и имеет 145 километров протяженности.

Между тем, накануне афганская газета "Хаште субх" («8 утра») со ссылкой на один из своих источников сообщил, что заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов "Омари" мулла Джан Мохаммад Хамза (мулла Джан) предупредил Таджикистан о том, что если республика не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то талибы захватят ее в течение недели.

Таджикистан с момента прихода к власти талибов, не имеет с ними никаких отношений и всегда выступает за создание инклюзивного правительства с соблюдением требования всех меньшинств и прав человека.

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