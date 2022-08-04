Россия заменила европейский рынок и стала ведущим поставщиком сырой нефти в Индию

CentralAsia (CA) - Судя по поступающей из Индии статистике, Россия успешно заменила европейский рынок для своей нефти индийским, сообщает автор парижской Figaro.

Перевод опубликовал ИноСМИ.

В ответ на упреки в «финансировании войны» индийцы говорят европейцам: «Вы пока что платите России больше».

С момента начала конфликта на Украине и введения международных санкций Москва стала ведущим поставщиком сырой нефти в Нью-Дели. За один год товарообмен между двумя сверхдержавами увеличился в четыре раза.

Через несколько недель после начала спецоперации на Украине европейские дипломаты, работающие в Нью-Дели, выражали надежду, что Индия не поможет России обойти санкции. Пять месяцев спустя происходит обратное. Нью-Дели и Москва начали коммерческое сближение, которое при нынешних темпах позволит им достичь своей цели по достижению торгового оборота в 30 миллиардов долларов к 2025 году, то есть на два года раньше запланированного срока. Только в апреле и мае между двумя странами было продано товаров на сумму 5 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, согласно последней статистике от Министерства торговли Индии.

Согласно статистике Kpler, Россия, вынужденная экспортировать свои углеводороды, чтобы смягчить последствия санкций и финансировать свою спецоперацию на Украине, с июня этого года стала главным поставщиком нефти в Индию. Россия обогнала на этом рынке даже Ирак и Саудовскую Аравию. Если в феврале индийские компании не импортировали ни капли российской нефти, то в июле русские уже поставляли им более 1 миллиона баррелей в день. Это составляет почти четверть импорта черного золота в Индию.

С тех пор тенденция к росту продолжилась: по данным Kpler, до 25 июля в Индию поставлялось более 1 миллиона баррелей русской нефти в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить 21% суточного потребления страны. И все благодаря России. Данные министерства торговли Индии также свидетельствуют о том, что объемы импорта российских углеводородов в апреле и мае выросли в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо черного золота и угля, на долю которых приходится 84% импорта из России, Индия закупает удобрения (7%) и подсолнечное масло (2%).

Нью-Дели отвергает обвинения в том, что он снабжает спецоперацию Владимира Путина. «Если Индия финансирует конфликт, покупая свою долю российской нефти, то как же тогда назвать то, что делает Европа, продолжая покупать больше? Неужели конфликт финансируется только за счет индийских денег и российской нефти, экспортируемой в Индию? А не за счет поставок российского газа в Европу?» — возразил критикам министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар во время поездки в Братиславу 3 июня.

Торговые операции в рупиях

Энергетическая политика европейцев противоположна политике индийцев. В то время как страны ЕС собираются сокращать свои покупки у россиян, Индия их увеличивает. Она пользуется скидками от 20 до 30 долларов за баррель, предлагаемыми Москвой, для получения поставок по низким ценам. Это помогает сдержать инфляцию внутри самой Индии. При этом ЕС и вправду сложно обвинять Индию: в феврале Евросоюз импортировал 63% углеводородов, продаваемых Россией за пределами ее границ. По данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), в июне этот показатель упал до 51%. А вот доля Индии увеличилась с 0 до 4%.

Индийские власти не намерены замедлять темпы торговли. 11 июля Центральный банк (RBI) обнародовал нормативную базу для компаний, которые могут торговать за рупии со своими зарубежными клиентами. До этого объявления иностранный банк уже мог открывать счет в рупиях в банках, базирующихся в Индии. Два главных российских банка, Сбербанк и ВТБ, находящиеся под санкциями ЕС, имеют филиалы в Нью-Дели.

Структура, установленная RBI, отныне определяет правила для индийских импортеров и экспортеров, которые хотят проводить свои операции в индийской валюте. Центробанк Индии надеется сохранить свои долларовые резервы, которые падают из-за укрепления доллара. В то время как почти все российские банки были отключены от межбанковской системы Swift, которая облегчает денежные переводы из одной страны в другую, переход на рупии стимулирует торговлю с Россией. Европейские санкции и меры США могли затронуть лишь торговлю в валютах, принимаемых в ЕС и в Северной Америке.

Эммануэль Дервилль (Emmanuel Derville)