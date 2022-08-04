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В Стокгольме открывается посольство Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В город Стокгольм 3 августа прибыл первый дипломат нового посольства Узбекистана в Швеции, сообщает ИА «Дунё».

Назначенный на должность советника Нодир Ганиев будет исполнять функции Временного поверенного в делах Республики Узбекистан в Королевстве Швеция.

Н.Ганиев родился в г.Фергане, ему 50 лет. В 1993 году окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) по специальности филолог-востоковед. С 1994 года работает в системе Министерства иностранных дел, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.

До выезда в Швецию занимал должность начальника Управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.

Владеет английским, арабским, русским и французским языками.

Диппредставительство в Стокгольме станет 36-м посольством Узбекистана в зарубежных странах.

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