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В Эстонии решили убрать из общественных мест советские памятники

CentralAsia (CA) -  Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В стране остается до 400 монументов советской эпохи.

«На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки», - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что памятники расположены по всей стране и принадлежат местным властям, которые сами должны определить сроки демонтажа памятников.

Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где местные жители выступили против его устранения. Накануне около ста человек собралось около момента, чтобы защитить его от сноса. При этом официальных сообщений о демонтаже танка не было, а мэр города Катри Райк назвала это «провокацией из соцсетей».

Премьер-министр отметила, что танк принадлежит Нарве, но ответственность за его перемещение должно взять на себя правительство Эстонии, поскольку монумент «имеет символическое значение», а его удаление может вызвать общественную напряженность.

Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что для скорейшего демонтажа танка следует созвать внеочередное заседание парламента, что позволит убрать танк в течение месяца.

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