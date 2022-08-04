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В Узбекистане алименты будут выплачивать из специального фонда
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане определили порядок выплаты алиментов из фонда алиментов на детей, сообщает Минюст РУз.

Согласно информации, средства Фонда направляются на возмещение образовавшейся задолженности по алиментным платежам в случае привлечения должника к уголовной ответственности за уклонение от материального обеспечения несовершеннолетнего ребенка.

Основанием является решение государственного исполнителя, совершившего принудительное исполнительное действие по взысканию алиментных платежей, о взыскании алиментных платежей.

Выплата алиментов производится не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения. В случае, когда средств фонда недостаточно для покрытия алиментных платежей, алиментные платежи возмещаются со дня поступления средств.

Государственный исполнитель осуществляет исполнительные действия по возврату денежных средств от должника по алиментным платежам, возмещенным из фонда. Неиспользованные в текущем году средства фонда не подлежат изъятию в бюджет и используются в последующем периоде.

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