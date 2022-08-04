экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков

CentralAsia (CA) -  Суд в подмосковных Химках приговорил к девяти годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, передает Би-би-си. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её сумке гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.

Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер «неправомерно задержанной» и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута.

Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Россияне массово заинтересовались отдыхом в Узбекистане осенью
  • В Узбекистане в психдиспансере пациентов уложили спать на пол (видео)
  • Эрдоган на переговорах с Путиным обсудит покупку самолетов-амфибий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com