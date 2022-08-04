В России американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков

CentralAsia (CA) - Суд в подмосковных Химках приговорил к девяти годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, передает Би-би-си. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её сумке гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.

Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер «неправомерно задержанной» и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута.

Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.