Россияне массово заинтересовались отдыхом в Узбекистане осенью

CentralAsia (UZ) - В Ассоциации туроператоров России АТОР сообщили о повышенном интересе россиян на туры в Узбекистан осенью, передает Лента.ру.

Россияне массово заинтересовались отдыхом в трех странах бывшего СССР — представители турбизнеса зафиксировали повышенный интерес соотечественников на поездки в Узбекистан, Азербайджан и Армению осенью, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным туроператора Coral Travel, рост спроса на турпакеты в эти страны в 2022 году составил около 80 процентов по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. При этом наибольшая активность в настоящее время наблюдается в бронировании осенних поездок в Узбекистан.

«Летом туры в эту страну не слишком комфортны из-за климатических условий, а точнее, сильной жары. А вот осень, ранняя зима и весна в Узбекистане — это лучшие периоды для поездок, когда можно наслаждаться культурой страны, ее красотой и национальной кухней без изнуряющей жары», — пояснили в компании.