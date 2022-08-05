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В Великобритании из-за жары пересох исток реки Темзы
Высохшее русло Темзы в Кембле в Глостершире
Высохшее русло Темзы в Кембле в Глостершире
Предыстория: В Великобритании жара побила очередной рекорд

CentralAsia (CA) -  Исток реки Темзы в Великобритании, который находится в графстве Глостершир, пересох и сместился на 8 км вниз по течению, сообщает газета The Guardian со ссылкой на эксперта Роба Коллинза из британской благотворительной организации The Rivers Trust.

«После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире пересох, и слабый поток сейчас едва различим более чем в 5 милях вниз по течению», — сказал Коллинз и предупредил, что из-за изменений климата периоды засухи участятся, что приведет к нехватке воды «с усилением конкуренции за истощающиеся ресурсы и разрушительными последствиями для водной флоры и фауны».

Длина Темзы — почти 350 км, она является второй по длине реке Великобритании после Северна. Берет начало в графстве Глостершир на западе Англии, протекает по территории восьми графств, а также Лондона и впадает в Северное море.

Темза. Иллюстративное фото
Темза. Иллюстративное фото

В июле в европейских странах установились рекордно жаркие температуры. Так, 19 июля в Великобритании зафиксировали самое высокое значение за всю историю измерений: в районе столичного аэропорта Хитроу было 40,2 градуса по Цельсию. Такая погода стала причиной пожаров и пересыхания водоемов в нескольких странах.

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