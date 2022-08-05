В Узбекистане сенаторы одобрили законопроект о потолке госдолга в 60% к ВВП

CentralAsia (UZ) - Сенаторы одобрили закон о государственном долге, который устанавливает максимальный размер этого показателя к ВВП в 60%. За счёт госдолга возможно финансирование только социальных и инфраструктурных проектов.

Закон об этом рассматривался на двадцать девятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Выступая на собрании заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что по состоянию на 1 июля госдолг составляет 25,9 млрд долларов, что на 400 млн долларов, или на 1,5%, меньше показателя начала этого года. По его прогнозам, соотношение госдолга к ВВП увеличится с текущих 37% до 40% к концу года.

В отчете Центрального банка Узбекистана, опубликованного в конце июня текущего года, общий внешний долг страны на 1 апреля составил 38 миллиардов 845 миллионов сумов, из которых 23,4 миллиарда приходится на государство, а 15,5 миллиарда на частный сектор.

По данным информационной службы верхней палаты парламента, в стратегии управления госдолгом будет отражаться текущее состояние долга и прогнозы, в том числе по его обслуживанию, показатели устойчивости, управление рисками и снижение стоимости обслуживания госдолга, а также годовые лимиты по гарантиям, предоставляемым государством.

Законом определяются полномочия президента, палат Олий Мажлиса, Счётной палаты, Кабинета министров, Центрального банка и Министерства финансов в области управления госдолгом.

Минфин определяется уполномоченным органом по управлению госдолгом, включая привлечение заёмных средств. Парламент наделяется полномочиями определять предельный размер, рассматривать ход реализации стратегии управления госдолгом и заслушивать отчёты о целевом использовании привлечённых средств.

Закон также содержит нормы, касающиеся порядка выдачи государственной гарантии, обстоятельств, при которых она не предоставляется, обязанностей заёмщиков-резидентов, прекращения действия госгарантии.

Для вступления в силу закона документ должен быть подписан президентом.