В Таджикистане запретили экспорт репчатого лука в Россию

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана запретили экспорт репчатого лука в Россию после того, как на местных рынках цены на эту сельхозкультуру выросли в несколько раз.

В Управлении таможенной службы по Согдийской области объявили, что они получили такое распоряжение из правительства. Сельскохозяйственная продукция из Таджикистана перевозится в Россию в основном наземным транспортом через Согдийскую область.

На пресс-конференции этого регионального управления журналистам сообщили, что за первое полугодие экспортировано 66 тыс тонн лука, что на 10 тыс тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в Главном управлении сельского хозяйства Согдийской области ранее сообщили, что в этом году экспорт лука с севера Таджикистана увеличился вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Зафар Махмадиев, начальник областного таможенного управления, сказал, что экспорт лука запрещен в целях снижения цен на него на внутреннем рынке и создания запасов данного вида овощной культуры.

Несмотря на то, что решение об ограничении экспорта действует с конца июля, цена лука на рынках пока не изменилась.

Не так давно Организация Объединенных Наций провела исследование стоимости некоторых видов овощей на рынках Таджикистана и опубликовала его результаты. Сравнение цен в Таджикистане, проведенное ООН, показало, что стоимость трех видов продуктов питания в стране резко возросла в этом году по сравнению с прошлым годом. В частности, цена на лук, без которого трудно представить таджикскую кухню, выросла более чем на 192 процента.

Общество «Точикматлубот», которое должно регулировать цены на основные продукты питания для жителей страны, на своей пресс-конференции сообщило журналистам, что ближе к зиме этого года цены на лук в Таджикистане, вероятно, снизятся. Более уверены в этом и работники управления сельского хозяйства Согдийской области, которые считают, что после сбора повторного урожая цены на лук пойдут вниз.

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