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В Москве 5 и 6 августа ожидается аномальная жара —  до 34 градусов

CentralAsia (CA) -  В Москве 5 и 6 августа воздух прогреется до +33...+34 градусов тепла, показатели близки к рекордным за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нас ожидают тяжелые дни. По предварительным расчетам, 5 и 6 августа будут на втором месте в ранге самых жарких дней — прогнозируется +31...+33 градуса, на юго-востоке Московской области до +34 градусов не исключаем», — сказал он.

При этом, по словам метеоролога, в ночное время жара не будет значительно ослабевать. Ожидается +16…+18 градусов, в центре столицы — +20…+23.

Однако Вильфанд отметил, что погода изменится в воскресенье. Температура понизится до +26…+28 градусов, будет облачно, придут дожди с грозами, местами сильные, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

А в понедельник, 8 августа, погода станет спокойнее, местами могут быть небольшие дожди. Температура днем понизится до +21…+26 градусов тепла.

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